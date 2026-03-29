У Росії відбувся спалах насилля серед школярів: яка причина

"Юнармія" Росії

Протягом понад чотирьох років від початку вторгнення Росії в Україну діти у державі-агресорці з дошкільного віку росли в умовах кампанії мілітаризації. Експерти припускають, що саме така ситуація призвела до збільшення кількості насилля серед школярів.

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, діти у російських школах проводять маршові навчання шкільними коридорами, вчаться збирати дрони та гвинтівки, беруть участь у змаганнях з метання гранат та зустрічаються на уроках з найманцями, які воювали в Україні.

У Росії було утворено мілітаризовані молодіжні структури, як от «Юнармія», мілітаризація увійшла в масову культуру і навіть в ігри та іграшки.

Як зростає насильство у школах РФ

На зростання кількості випадків насильства серед школярів почали звертати увагу навіть у Кремлі. Президент РФ Володимир Путін висловив «особливу стурбованість» з цього приводу на засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ Росії.

Злочинність серед неповнолітніх зросла минулого року «вперше за довгий час», зазначив російський президент, звернувши увагу, зокрема, на «випадки агресивної поведінки підлітків у школах, коледжах та громадських місцях».

Як пише видання, ця проблема загрожує перерости у внутрішню кризу. Кількість випадків злочинності серед неповнолітніх зросла на 18 відсотків у 2025 році. За словами Путіна, «серйозні та особливо тяжкі» злочини становили близько 40 відсотків від цієї цифри.

За перші два місяці 2026 року в Росії сталося щонайменше сім нападів на школи, порівняно з 15 у 2025 році. Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев заявив, що російська поліція запобігла ще 21 нападу на школи від початку року.

За даними The Moscow Times, половина зі 117 зареєстрованих випадків насильства в російських школах з 2000 року сталася протягом останніх п’яти років.

За даними незалежного російського видання «Верстка», вчителям доручили перевіряти телефони та рюкзаки учнів і звертати увагу на «підозрілі» фактори, такі як «дивний одяг», «голені голови», «військові черевики» та інтерес до суспільствознавства та історії.

Як війна Путіна впливає на дітей

За словами доктора Ієна Гарнера, професора тоталітарних досліджень в Інституті Пілецького та автора книги «Покоління Z» про молодіжний фашизм у Росії, насильницька культура в школах може впливати на поведінку дітей.

«Вони дізнаються про війну. Вони чують розповіді ветеранів про вбивства та насильство на фронті в Україні. Можливо, їм бракує батьків. Хоча ми думаємо, що багато росіян сховані від війни, війна повертається до них додому», — сказав він виданню The Telegraph.

Докторка Дженні Матерс, викладачка Аберіствітського університету та експертка з мілітаризації молоді в Росії, зазначила, що схвалені Путіним президентські гранти забезпечили поширення патріотичного виховання на кожен куточок країни, від великих міст до віддалених сіл.

«Ця увага до молоді багато говорить нам про те, що режим Путіна планує на майбутнє. Вони готуються до тривалого, затяжного періоду насильницького протистояння з іншими державами. Їм потрібна молодь», — сказала вона The Telegraph.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року президент РФ Володимир Путін заявив про погіршення демографічної ситуації в Росії та визнав, що вжиті владою заходи не дали очікуваного результату.