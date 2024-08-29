У Росії відкрили справу проти чергового заступника Шойгу: у чому його звинувачують

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно колишнього заступника міністра оборони генерала армії Павла Попова. Його підозрюють у шахрайстві.

Про це пише Радіо Свобода.

Російські медіа пишуть, що Попова затримали, хоча в повідомленні Слідчого комітету про це не йдеться.

Попов був заступником міністра з листопада 2013 року по червень 2024 року. До цього він майже 20 років працював у МНС заступником міністра Сергія Шойгу, за яким і перейшов до Міноборони. Шойгу у травні відправили у відставку з посади міністра оборони, зараз він секретар Ради безпеки.

За версією слідства, з 2021 по 2024 рік Попов у міністерстві оборони, "відповідаючи за розвиток, обслуговування та роботу парку "Патріот", збагачувався за рахунок цієї установи, діючи спільно з директором парку В’ячеславом Ахмедовим та заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони Шестеровим". Їх затримали на початку серпня.

Російське слідство стверджує, що Попов за рахунок парку проводив будівельні та ремонтні роботи на своїй заміській ділянці у Красногірському районі Підмосков’я, а також постачав туди "різні матеріальні цінності".

За даними слідства, генерал через підлеглих змушував керівників комерційних організацій, які мали договори з парком "Патріот", безплатно виконувати будівельні роботи на своїй ділянці. А після побудови будинку продовжив забезпечувати за рахунок парку технічне та господарське обслуговування своєї ділянки площею близько 3 гектарів, заявили у комітеті.

Слідком додає, що Попов і його родичі володіють "численними об’єктами нерухомості в престижних районах Москви, Московської області та Краснодарського краю" загальною вартістю понад 500 мільйонів рублів. Слідчі перевіряють законність придбання цього майна.

Нагадаємо, раніше у Росії був арештований заступник міністра оборони Тимур Іванов за підозрою в отриманні хабаря.

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