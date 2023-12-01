У Росії відкрився “піонерський табір” для дорослих: чим там займаються (відео)

На специфічний відпочинок приїжджають росіяни, які досі мають ностальгію за радянськими часами.

У північнокавказькій республіці РФ Адигеї відкрився піонерський табір для дорослих під назвою “Вперед в СРСР”.

Відео з цього “заповідника” радянської епохи публікують російські пропагандисти.

Судячи з опублікованих кадрів, на специфічний відпочинок приїжджають ті росіяни, які досі ностальгують за “найсмачнішим пломбіром” та “ковбасою по 2.20”. Очевидно, охочих повернутися в “щасливе дитинство” часів Сталіна та Брежнєва у РФ вистачає.

Тут вони носять червоні галстуки та пілотки, марширують під бій барабана, шикуються на урочистих лінійках, вітаються піонерським салютом, а ввечері співають частушки та грають у лото.

До табору приймають людей віком від 35 років, тобто тих, які які народилися за часів Радянського Союзу. Найстаршому “піонеру” 75 років.

У Росії відкрився “піонерський табір” для дорослих

Нагадаємо, депутат Державної думи РФ Михайло Шеремет, якого було нелегітимно обрано від окупованого Криму, запропонував створити "новий СРСР".

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