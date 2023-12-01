У Росії відкрився “піонерський табір” для дорослих: чим там займаються (відео)

На специфічний відпочинок приїжджають росіяни, які досі мають ностальгію за радянськими часами.
У північнокавказькій республіці РФ Адигеї відкрився піонерський табір для дорослих під назвою “Вперед в СРСР”.
Відео з цього “заповідника” радянської епохи публікують російські пропагандисти.
Судячи з опублікованих кадрів, на специфічний відпочинок приїжджають ті росіяни, які досі ностальгують за “найсмачнішим пломбіром” та “ковбасою по 2.20”. Очевидно, охочих повернутися в “щасливе дитинство” часів Сталіна та Брежнєва у РФ вистачає.
Тут вони носять червоні галстуки та пілотки, марширують під бій барабана, шикуються на урочистих лінійках, вітаються піонерським салютом, а ввечері співають частушки та грають у лото.
До табору приймають людей віком від 35 років, тобто тих, які які народилися за часів Радянського Союзу. Найстаршому “піонеру” 75 років.
Нагадаємо, депутат Державної думи РФ Михайло Шеремет, якого було нелегітимно обрано від окупованого Криму, запропонував створити "новий СРСР".
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