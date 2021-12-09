У Росії відмовив двигун військового літака зі взводом десантників на борту

У Росії відмовив двигун військового літака зі взводом десантників на борту

Інцидент стався під час навчань у Псковській області.

У четвер, 9 грудня, під час навчань на аеродромі "Хрести" у Псковській області (Російська Федерація) у військово-транспортного літака, на борту якого перебувало 10 десантників та 3 членів екіпажу, виникли проблеми з двигуном.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на міністерство оборони РФ.

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На висоті понад 100 метрів через проблеми з двигуном літак російських повітряно-космічних сил перестав набирати висоту і почав втрачати швидкість. Однак, льотчик, що перебував за штурвалом, зміг успішно посадити літак на непідготовлений майданчик поза аеродромом.

В міноборони РФ повідомили, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Нагадаємо, під час російсько-білоруських військових навчань на полігоні “Гозький” у Гродненському районі Білорусі загинули двоє військовослужбовців збройних сил РФ.

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