Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Росії відмовив двигун військового літака зі взводом десантників на борту

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії відмовив двигун військового літака зі взводом десантників на борту

Associated Press

Інцидент стався під час навчань у Псковській області.

У четвер, 9 грудня, під час навчань на аеродромі "Хрести" у Псковській області (Російська Федерація) у військово-транспортного літака, на борту якого перебувало 10 десантників та 3 членів екіпажу, виникли проблеми з двигуном.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на міністерство оборони РФ.

На висоті понад 100 метрів через проблеми з двигуном літак російських повітряно-космічних сил перестав набирати висоту і почав втрачати швидкість. Однак, льотчик, що перебував за штурвалом, зміг успішно посадити літак на непідготовлений майданчик поза аеродромом.

В міноборони РФ повідомили, що внаслідок інциденту постраждалих немає. 

Нагадаємо, під час російсько-білоруських військових навчань на полігоні “Гозький” у Гродненському районі Білорусі загинули двоє військовослужбовців збройних сил РФ.

Читайте також:

Наступна публікація