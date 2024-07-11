У Росії відомий пропагандист пригрозив росіянинові арештом під час дзвінка у прямому ефірі: відео

Олексій з Липецька назвав розв’язану Путіним війну "великою геополітичною помилкою" та прямо назвав господаря Кремля агресором, який прийшов до чужої країни.

Відомий російський пропагандист, уродженець Харківської області Віктор Баранець під час прямого ефіру на радіо "Комсомольская правда" пригрозив арештом слухачеві, який зателефонував під час прямого ефіру.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі український журналіст і блогер Денис Казанський, опублікувавши відео з фрагментом цієї розмови.

Росіянин, який назвався Олексієм з Липецька, зателефонував на прямий ефір до Віктора Баранця та його колеги Михайла Тимошенка і поцікавився, хто такий цей "колективний Путін", який стверджує у своїх промовах, що "Захід нас обдурив".

Російський пропагандист пафосно відповів йому, що це, мовляв, мається на увазі "Росія, її влада та всі ми".

"Я сплачую податки, але війну не підтримую", – несподівано заперечив йому слухач.

Далі – більше. Олексій з Липецька назвав розв’язану Путіним війну "великою геополітичною помилкою" та прямо назвав господаря Кремля агресором, який прийшов до чужої країни.

От тоді на адресу слухача й понеслися конкретні погрози.

"Громадянине, не кричіть херню в ефірі. З такими заявами іноді можуть у двері постукати. Мало, що ви там не любите, акуратніше зі словами щодо того, хто війну розпочав!" – визвірився на чоловіка пропагандист.

Нагадаємо, в ефірі російського "Першого каналу" відкрито звучать фашистські наративи щодо українців. Так, член команди Путіна, пропагандист Олександр Артамонов назвав українців "людьми другого ґатунку".

Російський пропагандист вчергове закликав "стерти з лиця землі" українські міста

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