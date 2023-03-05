У Росії відомий психіатр порадив пацієнту загинути "з користю" на війні проти України: фото

Обурений москвич опублікував переписку в Мережі.
У Москві відомий психіатр порадив чоловіку, в якого були суїцидальні думки, піти на війну проти України та "померти з користю, наблизивши перемогу".
Про це пише телеграм-канал Baza.
Житель Москви звернулася до психіатра з 15-річним досвідом роботи Павла Бесчастнова. Москвич бідкався, що через "безглузді смерті" у світі у нього розвинулась депресія та суїцидальні думки.
Російський психіатр ж натомість порадив росіянину "не ставати безглуздим трупом", а померти "з користю" на війні проти України, наблизивши "перемогу" російських терористів.
Москвич опублікував переписку з психіатром у Мережі. Бесчастнов ж почав виправдовуватися, мовляв порадив чоловіку просто "почати більше заробляти".
Нагадаємо, Росії відомий сімейний психолог під час лекції побив жінку, яка прийшла до нього по допомогу.
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