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У Росії відомий психіатр порадив пацієнту загинути "з користю" на війні проти України: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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787
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У Росії відомий психіатр порадив пацієнту загинути "з користю" на війні проти України: фото

Фото: Associated Press

Обурений москвич опублікував переписку в Мережі.

У Москві відомий психіатр порадив чоловіку, в якого були суїцидальні думки, піти на війну проти України та "померти з користю, наблизивши перемогу". 

Про це пише телеграм-канал Baza. 

Житель Москви звернулася до психіатра з 15-річним досвідом роботи Павла Бесчастнова. Москвич бідкався, що через "безглузді смерті" у світі у нього розвинулась депресія та суїцидальні думки. 

Російський психіатр ж натомість порадив росіянину "не ставати безглуздим трупом", а померти "з користю" на війні проти України, наблизивши "перемогу" російських терористів.

© соцмережі
Фото: соцмережі

Москвич опублікував переписку з психіатром у Мережі. Бесчастнов ж почав виправдовуватися, мовляв порадив чоловіку просто "почати більше заробляти". 

Нагадаємо, Росії відомий сімейний психолог під час лекції побив жінку, яка прийшла до нього по допомогу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
787
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