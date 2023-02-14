У Росії відомий сімейний психолог під час лекції побив жінку, яка прийшла до нього по допомогу (відео 18+)

Слухачі лекції не засудили Сатью за ганебний вчинок, а, навпаки, були цьому раді.

Популярний російський блогер та сімейний психолог Сатья Дас, який проводить семінари з психології та роздає поради подружнім парам, під час семінару у Великому Новгороді вдарив жінку.

Відео публікують у соціальних мережах слухачі лекції.

За інформацією пропагандистів, інцидент стався ввечері 12 лютого. Жінка прийшла на захід із чоловіком за вирішенням своїх проблем. За словами автора відео, у якийсь момент вона почала кричала в його адресу, а психолог не витримав і вдарив її сумкою по голові. Як видно на відео, слухачі лекції не засудили Сатью за ганебний вчинок, а, навпаки, були цьому раді.

Як стверджують очевидці, охорона спробувала вивести подружжя, але вийшов лише чоловік. Тоді цей інцидент трапився.

Сімейний психолог ніяк не прокоментував факт побиття жінки.

Увага! Відео містить сцени насилля.

Нагадаємо, у російському місті Краснодарі встановили білборд з загиблим на війні окупантом, який був засуджений за те, що побив табуреткою брата.

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