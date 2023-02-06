У Росії відправили на утилізацію найбільший у світі атомний підводний човен "Дмитро Донський"

Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу російського флоту 1980 року.

Важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності, вивели з з бойового складу ВМФ Росії.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Знищення підводного човна відбудеться на військово-морській базі у Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту з індексом 941.

Підводний човен "Дмитро Донський" включили до бойового складу флоту РФ 1980 року в рамках проєкту 941. Його водотоннажність становить 48 тисяч тонн. Певний час цей підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки й 23 мм завширшки).

Знищення крейсера "Москва"

На ракетному крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня 2022 року виникла пожежа після влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути.

Наступного дня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

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