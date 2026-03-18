У Росії відправлятимуть до медиків жінок, які не хочуть мати дітей

Мету направлення жінок до медичних психологів у російському МОЗ пояснюють потребою формування «позитивних установок на народження дітей».

Богдан Скаврон
Жінка на прийомі у психолога

Жінка на прийомі у психолога

У Росії жінок, які свідомо відмовляються від народження дітей, направлятимуть до медичного психолога.

Про це йдеться у рекомендаціях, затверджених Міністерством охорони здоров’я РФ, передає російське агентство «РБК».

Ще у 2024 році в Росії запровадили розширену програму медичних оглядів, яка включає оцінку репродуктивного здоров’я.

Під час перевірки здоров’я пацієнти мають пройти анкетування. Питання про бажання мати дітей є в анкетах для обох статей, але вони звучать по-різному.

Останнє питання в анкеті для жінок звучить так: «Скільки дітей ви хотіли б мати, включаючи народжених?». Згідно з оновленими рекомендаціями, жінку рекомендовано направити на прийом до медичного психолога, якщо вона відповість «0».

Мету такого направлення пояснюють потребою формування «позитивних установок на народження дітей».

Чоловіки повинні відповісти на схоже запитання: «Скільки дітей ви хотіли б мати (з урахуванням наявних) з огляду на ваші поточні життєві обставини?». При цьому рекомендації не містять направлення до психолога, якщо чоловік заявить про небажання мати дітей.

У російському МОЗ пояснюють, що такі зміни спрямовані на профілактику штучного переривання вагітності та підвищення народжуваності в державі-агресорці, яка переживає демографічну кризу.

Нагадаємо, раніше депутатка російської Держдуми запропонувала обмежити доступ до «сайтів для дорослих» для росіян, які не мають дітей. Вона чомусь вважає, що це допоможе підняти народжуваність у державі-агресорці.

