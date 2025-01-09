У Росії відреагували погрозою на плани Трампа щодо Гренландії

Російський посол у Данії Володимир Барбін пригрозив реакцією Росії у “військовому плануванні”, якщо обраний президент США Дональд Трамп наважиться реалізувати свої плани щодо приєднання острова Гренландія, який є автономною самоврядною територією у складі Данського королівства.

Про це йдеться у письмовому коментарі російського дипломата, який опублікувало данське видання Berlingske.

"Спроби забезпечувати нацбезпеку США ціною інтересів інших країн загрожують подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росією у військовому плануванні", – заявив посол Барбін.

Також представник зовнішньополітичного відомства держави-агресорки цинічно заявив, що "питання майбутнього Гренландії мають вирішуватися на основі прагнень самих гренландців, у рамках відповідного законодавства Данії та без зовнішнього втручання".

Раніше у Данії висловили занепокоєння з приводу серйозності намірів обраного президента США Дональда Трампа придбати Гренландію. Уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії, що є її самоврядною частиною, після того, як Дональд Трамп вкотре заговорив, що хоче купити найбільший острів світу.

Король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, на якому тепер більш помітно представлені символи Гренландії та Фарерських островів – білий ведмідь та баран. Це розцінили як непрямий докір Дональду Трампу через його неодноразові заяви щодо Гренландії.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час його президентства американці будуть претендувати на приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.

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