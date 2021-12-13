У Росії відвідувач бару розстріляв п’ятьох охоронців: поранених добивав (відео)

21-річний житель Курська застосував зброю травматичної дії.

У російському місті Курську відвідувач бару “Карамель” під час сварки із охоронцями розпочав стрілянину із пістолета травматичної дії.

У Telegram-каналі Baza опублікували відео із камер спостереження під час цього інциденту.

Як видно на знятих кадрах, конфлікт виник між двома відвідувачами та охоронцями, під час сутички один із гостей закладу дістав пістолет травматичної дії і здійснив серію пострілів. Потім обидва відвідувачі ногами добивали поранених, після чого покинули заклад.

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В результаті п'ятеро охоронців отримали поранення.

Як повідомляє видання dddkursk, поліцейські встановили особу стрільця. Ним виявився 21-річний мешканець Курська. За попередньою інформацією, він, дізнавшись, що його розшукують, прийшов у поліцію і надав покази.

Нагадаємо, 13 грудня в Серпухівському жіночому монастирі під Москвою влаштував вибух 18-річний випускник тутешньої церковно-парафіяльної школи.

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