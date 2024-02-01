У Росії вигадали схему, за якою біженці із Сирії потрапляють на війну в Україні

Сирійцям обіцяють після підписання контракту з російською армією громадянство та роботу в охороні копалень в Якутії.

Біженців із Сирії, які прибувають до РФ за навчальними чи туристичними візами, заманюють до Якутії на роботу у воєнізованій охороні, після чого відправляють на війну проти України.

Схему вербування іноземців до російської армії іноземців описує російське видання "Новая газета".

Вербувальники користуються тим, що президент РФ Володимир Путін 4 січня підписав указ, який дозволяє іноземцям, які підписали контракт із російською армією, отримати громадянство у спрощеному порядку.

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Біженцям із Сирії, а також деяких інших арабських країн, обіцяють, що після підписання контракту зі збройними силами РФ та отримання громадянства вони охоронятимуть золоті та алмазні копальні в Якутії. Мовляв, це величезний регіон, свого населення для цих цілей не вистачає. Зарплата за цю роботу буде близько 2 тисяч доларів на місяць, на додаток до отримання російського паспорта.

Насправді ж у Якутії їх ділять на дві групи: одну відправляють до Улан-Уде для навчання військовій спеціальності, іншу — до польового табору в європейській частині Росії, де вони тренуються як піхотинці.

За інформацією видання, одним із сирійських посередників, який займається вербуванням, є Вассим аль Дімашки, який раніше набирав найманців до ПВК "Вагнер" у Лівії. За кожного завербованого він отримує по 337 доларів.

Нагадаємо, в Непалі заявили, що Росія завербувала на війну в Україні понад 200 їхніх громадян. Близько 14 людей з числа найманців загинули.

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