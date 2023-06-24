У Росії вигадали, як не пустити колони "вагнерівців" до Москви: перекопують траси (фото, відео)

У РФ намагаються стримати терористів "Вагнера"
У Липецькій області РФ 24 червня почали перекопувати траси, щоб не допустити військові колони терористичної групи "Вагнер" до Москви.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
У Росії почали масово перекопувати дороги, щоб не допустити просування ПВК "Вагнер" до Москви. Уже відомо про два таких інциденти - у Липецькій та Тульській області.
Повідомляється, що кремлівський режим намагається стримати терористів "Вагнера", які військовими колонами рухаються до Москви. Для цього там почали знищувати асфальт та посеред трас викопувати великі ями.
Раніше колону ПВК Вагнера помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви звідти трохи більше 400 кілометрів.
Нагадаємо, губернатор Липецької області підтвердив пересування техніки "вагнерівців" у регіоні. Він заявив, що "влада робить усе задля забезпечення безпеки населенню".
У ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.
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