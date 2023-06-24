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У Росії вигадали, як не пустити колони "вагнерівців" до Москви: перекопують траси (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Росії вигадали, як не пустити колони "вагнерівців" до Москви: перекопують траси (фото, відео)

У РФ перекопують траси, щоб ускладнити похід "вагнерівців" на Москву / Фото: із соцмереж

У РФ намагаються стримати терористів "Вагнера"

У Липецькій області РФ 24 червня почали перекопувати траси, щоб не допустити військові колони терористичної групи "Вагнер" до Москви

Про це пишуть російські телеграм-канали. 

У Росії почали масово перекопувати дороги, щоб не допустити просування ПВК "Вагнер" до Москви. Уже відомо про два таких інциденти - у Липецькій та Тульській області. 

Повідомляється, що кремлівський режим намагається стримати терористів "Вагнера", які військовими колонами рухаються до Москви. Для цього там почали знищувати асфальт та посеред трас викопувати великі ями. 

У Росії перекопують траси, щоб не пустити "вагнерівців" до Москви 

У Росії перекопують траси, щоб не пустити "вагнерівців" до Москви 

Раніше колону ПВК Вагнера помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви звідти трохи більше 400 кілометрів.

Нагадаємо, губернатор Липецької області підтвердив пересування техніки "вагнерівців" у регіоні. Він заявив, що "влада робить усе задля забезпечення безпеки населенню".

У ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. 

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Дата публікації
Перегляди
13к
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