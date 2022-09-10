У Росії вимагають повісити Путіна: Піонтковський розповів, за що і хто хоче вбити "фюрера"

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що російські ультраправі вимагають вбити очільника Кремля Володимира Путіна через програші РФ у війні проти України.

Так, ультрафашисти вимагають повісити Путіна.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Зараз, коли Україна перейшла у контрнаступ, напевне ви теж краєм ока дивитесь Telegram-канали путінських ультрафашистів, вони ж в паніці й зараз повторюють вже всі тези Гіркіна, добре відомі українській аудиторії, він вимагає повісити Путіна, як зрадника", - зазначив Піонтковський.

За його словами, зараз, після розгрому російської армії на Харківщині, у Росії зростає глибока внутрішньополітична криза.

"Тому зростає глибока внутрішньополітична криза у Росії, і це ще тільки перші, порівняно скромні, успіхи ЗСУ. Уявляєте, що трапиться після таких цілком реальних на сьогодні подій, як, наприклад, звільнення Херсона та знищення Керченського мосту. Я вам гарантую, що Путін політично не переживе ці події", - підсумував експерт.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті росіяни почнуть втікати. Попри це, про точні дати закінчення війни Резніков прогнозувати не береться.

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