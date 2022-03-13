У Росії вимагають усунути Путіна з посади президента

Автор заяви підкреслив, що за публікацію такого тексту не отримав жодної винагороди від російських та іноземних організацій.

Російський громадський та політичний діяч, президент фонду "Перспектива" Леонід Гозман вимагає від депутатів Федеральних Зборів РФ розпочати процедуру усунення з посади президента Росії Володимира Путіна.

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

За словами Гозмана, російські депутати все одно не скинуть Путіна з посади, проте народ хоча б вимагатиме цього.

"Я, Гозман Леонід Якович, вимагаю від депутатів Федеральних Зборів РФ негайно розпочати за передбаченими Конституцією РФ процедурами процес усунення з посади Президента РФ В.В.Путіна. Розумію, що вони цього не зроблять, хоча саме в цьому їхній обов'язок. А мій обов'язок – вимагати цього", — написав Гозман.

Громадський діяч підкреслив, що за публікацію такого тексту не отримав жодної винагороди.

"До уваги органів: у цьому тексті немає ознак дискредитації Збройних Сил РФ, а також висловлення неповаги до влади в непристойній формі – і те, і те заборонено законом. Інформую, крім того, що за публікацію цього тексту я не отримував ні винагороди, ні обіцянки винагороди у будь-якій формі від зарубіжних чи російських громадян та організацій", — наголосив Гозман.

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