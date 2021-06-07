У Росії випускник написав підсумковий твір про репресії в СРСР: його не допустили до державного іспиту

Хлопець не захотів "написати як годиться" і висловив власну думку. За що і поплатився.

У Росії випускник отримав незалік за підсумковий твір і не був допущений до ЄДЕ (Єдиний державний іспит, аналог українського ЗНО). Мати хлопця вважає, що причина недопуску — тема, яку вибрав її син. Він написав про репресії і цензуру в СРСР, тоді як більшість його однолітків писали про "героїзм росіян у Великій Вітчизняній".

Про це повідомляє "Новая газета".

Учням задали тему для твору: "Яку подію в історії Росії ви вважаєте найбільш значущою".

Також читайте Російський опозиціонер Гудков втік з РФ до Києва через переслідування

"Особливо важливим я вважаю період незабаром після встановлення більшовицької влади, період перебудови застарілого імперського суспільства на радянське. Даний період характеризується відкиданням минулих цінностей і поглядів, зокрема і релігії. Цей рух часом доходив до фанатизму. Багато письменників стали жертвами репресій через небажання обмежувати свою творчість темами, що їх диктувала керівна партія", — написав хлопець.

У виданні іронізують, що більшість випускників "написали як годиться": що найважливіша подія це — Велика Вітчизняна війна (термін, яким в СРСР і сучасній Росії називають німецько-радянську війну під час Другої світової — Ред.), яка "стала проявом істинного патріотизму і величі народу".

Мати хлопця впевнена — причиною незаліку став саме розрив шаблону. Замість стандартної теми героїзму за часів СРСР її син узяв тему репресій і цензури.

У Рососвітнагляді мамі сказали, що зробити нічого не можна: ніяких інших перездач не заплановано. Порадили звернутися до Державної екзаменаційної комісії. Там теж сказали, що нічого зробити не можна. Підсумковий твір не підлягає апеляції.

Нагадаємо, що в Росії дев'ятикласник вистрибнув з вікна дев'ятого поверху, проваливши іспит.

Новини світу: Дмитро Гудков втік з Росії, бо боїться переслідування у сфабрикованих справах

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання