У Росії вирішили боротись з Pornhub: "Показують домінування України над РФ"

У Росії вирішили боротись із популярним порносайтом Pornhub. Росіянам не сподобались сюжети порнороликів, де "показують домінування України над Росією".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російські комуністи із Пскова вирішили проаналізувати найпопулярніші запити на Pornhub у 2022 році. Комуністів обурило те, що цього року в топ-5 увійшло нібито "українське порно", а не "російське домашнє". Через це у РФ зробили висновки, що "Захід із ними воює навіть за допомогою порноіндустрії".

Російським комуністам не сподобалось те, що жіночі ролі у порнороликах виконують росіянки, а чоловічі - українці.

"Через свою продукцію Pornhub показує домінування над росіянами та над Росією. У всіх сюжетах – вони нас, а не ми їх. Не буде великим здивуванням, якщо навіть чорношкірим акторам заздалегідь даватимуть українське громадянство. У цій шаленій спразі принизити нашу велику країну, Захід готовий на все", - побідкались комуністи із Пскова.

Pornhub опублікував перелік роликів, які переглядали українці 2022 року

Популярний сайт Pornhub опублікував свій підсумок року. Україна залишається в топ-20 країн за переглядами. Наша країна цьогоріч опустилася на дві сходинки і опинилася на 15 місці.

Російське вторгнення до України позначилося і на тому, чим цікавилися користувачі сайту. Якщо минулого року найпопулярнішим запитом в Україні було "російське домашнє", то тепер ця категорія втратила шість позицій, а "українське порно" піднялося на 84 позиції. В Україні найпопулярнішою порноактрисою виявилася росіянка, яка відома під псевдонімом Eva Elfie.

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