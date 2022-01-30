Росіяни вирішили додатково розширити території портів "Феодосія" та "Азов"

Рішення підписав прем'єр РФ.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з якими території морських портів “Феодосія” в Криму та “Азов” у ​​Ростовській області будуть розширені за рахунок включення до них нових ділянок.

Про це йдеться на сайті російського відомства.

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"На новій території порту "Азов" з'явиться термінал для приймання та відвантаження зернових вантажів та рослинних олій. Він також використовуватиметься заводом з переробки лляного насіння та виробництва лляної олії, що будується в Ростовській області. У порту “Феодосія” планується створити нову інфраструктуру для обробки та зберігання вантажів", - зазначено у повідомленні.

Росія нарощує угрупування на кордонах з Україною

Раніше повідомлялося, що російська армія звела величезний військовий табір з госпіталем та, ймовірно, польовою кухнею, неподалік від українського кордону у полях на південь від Воронежу. Також свій матеріал про військовий табір РФ оприлюднили розслідувачі з команди Conflict Intelligence Team (CIT).

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