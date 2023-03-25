У Росії витягують деталі з пральних машин і автомобілів, щоб поремонтувати танки: ЄС вже готує санкції

ЄС може запровадити санкції проти країн, які допомагають Росії купувати пральні машини та вживані автомобілі для ремонту її пошкоджених у боях танків.

Чиновники, які відстежують торговельні потоки до Москви, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС і традиційними союзниками Кремля в Центральній Азії. Є підозри, що нові маршрути, активність яких зросла на 60-80%, Росія використовує для того, щоб обійти західні санкції, покликані послабити її військову міць.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що багато з товарів, що постачаються, містять так звані технології "подвійного призначення", які мають як військове, так і цивільне застосування, і входять до списку товарів, заборонених до експорту в Росію.

Чиновники відзначають, що серед товарів, які вивозяться з ЄС до Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, переважають пральні машини, вживані автомобілі та фотоапарати.

Є побоювання, що багато з цих товарів розбирають, а напівпровідники та інші компоненти використовують для відновлення російських танків, бронемашин і розвідувальних безпілотників, які були пошкоджені в Україні.

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"Це величезна проблема. Значна частина цієї санкційної системи підривається", - пише Telegraph з посиланням на своє джерело в ЄС.

Більшість вантажів, що вивозяться з ЄС, прямують до Білорусі через сухопутний кордон з Литвою, а потім реекспортуються до Центральної Азії. Чиновники відстежують експортні декларації аж до зовнішнього кордону ЄС, перш ніж вантажі фактично зникають і, найімовірніше, потрапляють до Росії.

Внаслідок цього Польща закрила свій кордон з Білоруссю, щоб перекрити цю лазівку, але маршрут між Литвою і Мінськом досі залишається вільним.

Наразі відомо, що ЄС спочатку прагне провести дипломатичні переговори з країнами Центральної Азії, щоб попередити їх про наслідки. Зокрема, Казахстан, який є одним з найближчих партнерів Москви в регіоні, вже пообіцяв контролювати товари, які проходять через країну.

Наразі Туреччина, Вірменія та ОАЕ також перебувають під пильним наглядом дипломатів G7 на предмет потенційної допомоги, яку вони можуть запропонувати російській військовій машині.

Нагадаємо, 15 лютого, Єврокомісія оголосила "найжорсткіший пакет санкцій проти РФ", який коли-небудь запроваджував Європейський Союз. До нього увійшли, зокрема, експортні заборони на 11 млрд євро. Йдеться про товари, які РФ не зможе замінити постачаннями з інших країн.

Крім того, було обмежено експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. Йдеться, зокрема, про засоби керування новими електронними компонентами, які можна використовувати в російських системах озброєння, зокрема в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах.

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