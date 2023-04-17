У Росії виявили поховання найманців ПВК "Вагнера", про яке не знали навіть родичі загиблих

Поруч поховані мобілізовані, які записали звернення до Путіна, де скаржилися, що їх ведуть "на забій".

У Росії, неподалік Іркутська, виявлено поховання найманців ПВК "Вагнера".

Про це йдеться у виданні "Люди Байкалу".

Найманців поховали на Олександрівському цвинтарі за 11 кілометрів від Іркутська на так званій "Алеї героїв".

"13 могил біля центрального входу, 53 могили найманців ПВК "Вагнера" - віддалік.

"Про смерть деяких із похованих там родичі дізналися від журналістів. Сестри одного загиблого у "Вагнері" заявили, що такого цвинтаря не існує", - йдеться у джерелі.

Також на Олександрівському цвинтарі поховані мобілізовані з 1439 полку, які раніше записували звернення до очільника Кремля Володимира Путіна, де скаржилися, що їх ведуть "на забій".

Нагадаємо, російські мобілізовані з Омської області записали відео, де поскаржилися на розформування свого артилерійського полку і підпорядкування особового складу терористам так званої “ДНР”. Вони нарікають, що нові “командири” збирають в них гроші на бензин та погрожують без підготовки відправити на передову.

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