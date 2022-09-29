У Росії військкоми лізуть у кватирки в будинках, щоб вручити повістки (відео)

В Росії триває роздача повісток в армію.
Військоми будь-якими способами намагаються їх вручити. Вони проникають до будинків навіть через кватирки.
Відео виклали в телеграм-каналі "Приморськ-онлайн".
"Владивосток. Ось так у нас на Нейбута проникають до під'їздів, щоб вручити повістки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що навіть пролізши у квартирку, представнику військкомату не вдалося нікому вручити повістки.
Нагадаємо, що в Іркутську 25-річний чоловік вистрілив у військкома.
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