У Росії військовий бронетранспортер розчавив автомобіль із водієм: фото

У місті Махачкалі в російському Дагестані сталася смертельна ДТП за участю бронетранспортера та “Лади Пріора”.

Як повідомляють російські Telegram-канали, аварія сталася біля пішохідного переходу.

Ймовірно, водій легкового автомобіля пригальмував, щоб пропустити людей, а водій БТР не зупинився і буквально розчавив машину. Водій "Лади" помер до приїзду "швидкої допомоги".

Також читайте У Казані спалили авто працівника військкомату (відео)

У регіональному управлінні МВС РФ підтвердили факт ДТП, повідомивши, що обставини та причини аварії з'ясовують.

У виданні The Moscow Times зауважили, що від початку війни проти України в Росії ДТП за участю військової техніки відбуваються регулярно — переважно у прикордонних регіонах. Лише у першій половині 2024 року в Бєлгородській області РФ п'ятеро людей загинули в аваріях за участю російських військових.

Нагадаємо, раніше у столиці Дагестану Махачкалі сталися потужні вибухи на АЗС. Внаслідок НП там загинули та постраждали люди.

Читайте також: