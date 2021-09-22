У Росії військовий літак Ан-26 з людьми на борту зник з радарів

У Росії військовий літак Ан-26 з людьми на борту зник з радарів

Зниклий літак Ан-26 здійснював технічний політ.

Літак Ан-26, за попередніми даними, у середу, 22 вересня, зник з радарів під Хабаровськом, що в РФ. На його борту був екіпаж із шести людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

За інформацією ТАСС, зниклий літак здійснював технічний політ. Наразі невідомо, чому пропав лайнер і де він зараз перебуває.

"Літак Ан-26 проводив технічний політ за 40 км від Хабаровська, однак раптово перестав виходити на зв'язок і з радарів зник", - пояснив співрозмовник.

Також на пошуки зниклого літака направлено вертоліт Мі-8 Росавіації, подробиці уточнюється. Зазначається, що пошуки ускладнені темним часом доби і несприятливими метеоумовами.

Нагадаємо, у столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки.

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