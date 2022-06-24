У Росії військовий літак ІЛ-76 через пожежу на борту здійснив вимушену посадку і розбився: відео

У Росії військовий літак ІЛ-76 через пожежу на борту здійснив вимушену посадку і розбився: відео

На борту транспортного літака збройних сил РФ, який жорстко приземлився у полі біля Рязані, було дев'ятеро людей, є загиблі та поранені.

Вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязані. Загинуло щонайменше троє людей.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця інциденту.

Під час аварії транспортного літака ІЛ-76 на борту було дев'ятеро людей. За попередньою інформацією, троє з них одразу загинули, шістьох доставили до лікарні.

Борт охопила сильна пожежа, коли він перебував у повітрі. Причина загоряння наразі не встановлена.

Відомо, що військовий літак прямував з Оренбурга до Бєлгорода, в Рязані приземлявся на дозаправку. Катастрофа сталася відразу після зльоту.

Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ розбився військовий штурмовик Су-25. Попередньо, сталося це через помилку пілота, який допустив зіткнення з стороннім предметом.

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