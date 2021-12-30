У Росії визнали “іноагентами” сатирика Шендеровича та учасниць панкгрупи Pussy Riot

У Росії визнали “іноагентами” сатирика Шендеровича та учасниць панкгрупи Pussy Riot

Загалом російський реєстр ЗМІ-іноземних агентів поповнило вісім осіб.

Міністерство юстиції Російської Федерації внесло до реєстру ЗМІ-іноземних агентів вісім осіб, які начебто поширюють інформацію та отримують іноземне фінансування.

Про це повідомляє у четвер, 30 грудня, російське агентство “Интерфакс”.

Серед осіб, діяльність яких прирівняли до засобів масової інформації, що працюють за іноземні гроші, переважно публіцисти та митці. Зокрема, це письменник-сатирик Віктор Шендерович, учасниці панкгрупи Pussy Riot Надія Толоконникова та Вероніка Нікульшина, політолог та галерист Марат Гельман, головний редактор видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, журналісти визнаного іноагентом "Радіо Свобода" Олена Владикіна та Іван Бєляєв, а також засновник кіноклубу "Нафта" та проєкту "Лють" Андрій Алексєєв.

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"Це рішення було ухвалено на підставі документів, що надійшли від уповноважених органів державної влади", - йдеться у повідомленні російського Мін’юсту.

За інформацією відомства, згадані особи "систематично розповсюджують матеріали для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування".

На Facebook-сторінці сатирика Віктора Шендеровича, відомого як автора політичного телешоу “Кукли” у 1990-х роках, друзі пишуть йому слова підтримки.

"Тепер ти маєш офіційне, державне свідчення того, що ти порядна і чесна людина", - зауважив один із коментаторів.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки і Європейський Союз засудили закриття правозахисної організації "Меморіал" у Росії.

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