У Росії визнали, що не повернуть заблоковані за кордоном активи

Також у російському Центробанку звернули увагу на різке падіння курсу рубля з початку грудня.

Повернення заблокованих за кордоном активів російських банків малоймовірне.

Про це йдеться у доповіді Центрального банку РФ.

"Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що з юридичної точки зору вони поки що не конфісковані", – йдеться у повідомленні.

Через це Центробанк РФ пропонує надати банкам розстрочку на 10 років (до 31 грудня 2032 року) щодо створення резервів, які мають компенсувати втрати за повністю заблокованими активами.

Також у російському регуляторі звернули увагу на різке падіння курсу рубля з початку грудня. Падіння прискорилося у середині місяця. Долар підскакував до 72,63 руб. (максимум із 28 квітня), євро — до 77,11 руб. (максимум із 27 квітня).

Нагадаємо, що російський диктатор Путін підписав указ у відповідь на запровадження максимальної ціни на російську нафту. ТСН.ua розбирався, чи вдарить обмеження ціни на доходи Росії та фінансування війни проти України.

Через брак грошей у олігархів РФ пропонують забирати та націоналізувати ресурси на фінансування війни.

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