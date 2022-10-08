У Росії визнали військове призначення незаконно збудованого Керченського моста

У Держдумі звинуватили Україну у "створенні проблем" з перекиданням російської зброї до окупованих регіонів.

У Росії фактично визнали військове призначення незаконно збудованого Керченського моста, на якому 8 жовтня пролунав вибух. Зокрема у Держдумі РФ заявили, що нібито це Україна таким чином хотіла "створити проблеми з перекиданням російської армії" до Херсонської області.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Підрив Україною Кримського мосту здійснено, зокрема, для створення проблем з перекиданням російської армії для зміцнення рубежів у Херсонській області", — заявив перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Юрій Афонін.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що забезпечення російських окупантів, задіяних на миколаєво-криворізькому та запорізькому напрямках, нібито здійснюється "у повному обсязі та безперервно".

Слід зазначити, що пошкодження мосту для росіян надзвичайно важливе, адже до 75% резервів для війни РФ постачала на окуповані території саме цією переправою.

Нагадаємо, російська влада заявила, що сьогодні, 8 жовтня, не вдасться запустити Керченську поромну переправу з анексованого Криму до Росії, хоч про це гучно заявляла "влада" півострова після вибуху на Кримському мосту. У РФ виправдовують це нібито "погодніми умовами".

Крім того, у Росії призупинили продаж квитків на потяги з та до півострова. Усі автобусні рейси до Криму та назад також були скасовані.

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