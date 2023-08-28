У Росії влада розкрала кошти, виділені для будівництва оборонних споруд на кордоні з Україною

У Бєлгородській області побудували так звані оборонні споруди - "піраміди", для "захисту" від ЗСУ вздовж кордону з Україною, втім, їхня ефективність доволі сумнівна.

Про це пише Центр національного спротиву.

Відповідно до інформації, за будівництво відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

На їхнє будівництво витратили 10 млрд рублів, але, за повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 млрд рублів, а ефективність "загороджень" - сумнівна.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня в російському Курську вночі пролунали вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.