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У Росії влада розкрала кошти, виділені для будівництва оборонних споруд на кордоні з Україною

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії влада розкрала кошти, виділені для будівництва оборонних споруд на кордоні з Україною

"Пірамідки" у Бєлгородській області / Фото: Центр національного спротиву

На їхнє будівництво витратили 10 млрд рублів.

У Бєлгородській області побудували так звані оборонні споруди - "піраміди", для "захисту" від ЗСУ вздовж кордону з Україною, втім, їхня ефективність доволі сумнівна.

Про це пише Центр національного спротиву. 

Відповідно до інформації, за будівництво відповідає місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

На їхнє будівництво витратили 10 млрд рублів, але, за повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 млрд рублів, а ефективність "загороджень" - сумнівна.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня в російському Курську вночі пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
394
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