У Росії влаштовують облави на мігрантів, щоб вручити їм повістки - ISW

Нестача особового складу змушує російську владу шукати нові способи, як залучити до війни якомога більше людей.

Російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, щоб забрати їх на службу до армії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інститут зазначили, що джерела повідомляють про затримання 21 мігранта з російським громадянством в Красноярському краї, які не перебувають на обліку у військкоматах. 18 з них отримали повістки.

Також російські силовики проводять рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, в результаті чого 50 мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство, зобовʼязали зʼявитись до військкоматів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські та Білоруські полігони можуть пропускати через себе максимум 100-115 тисяч осіб протягом двох місяців.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Роман Світан припустив, що у Росії планують мобілізувати ще до пів мільйона людей.

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