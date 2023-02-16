У Росії влаштували заплив для дітей у камуфляжах та з автоматами: відео

Одним із організаторів заходу був міський штаб російської “Юнармії”, яку за аналогією з нацистською воєнізованою організацією молоді “Гітлерюгенд” називають “путінюгенд”.

У російському місті Магнітогорську відкрили спартакіаду для школярів з військово-прикладних видів спорту запливом в камуфляжі та з автоматами.

Відео цих змагань серед дітей опублікували місцеві Telegram-канали, коментуючи його як небачене дикунство.

“Магнітогорськ рве шаблони. Там у басейні влаштували заплив дітей у камуфляжі та з автоматами. Від цього відео виникає ступор. А організатори незворушно пояснюють, що це відкриття спартакіади з військово-прикладних видів спорту для школярів віком від 12 до 18 років”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Один із організаторів заходу, виконувач обов'язків начальника міського штабу російського молодіжного воєнізованого руху “Юнармія” Євген Кубрін запевняв, що усі учасники запливу дотрималися правил гігієни і перед змаганнями відвідали душ і одягли шапочки. Він зазначив, що вкрай позитивно оцінює такі змагання, хоча у соцмережах заплив викликав негативну реакцію.

Також читайте Як Гітлер: Путін та Шойгу хочуть залучити до війни проти України неповнолітніх - розвідка За його словами, в запливі учасники використовували масогабаритні макети, які є точними копіями автомата Калашникова.

Переможцям змагань вручили грамоти та медалі.

Нагадаємо, раніше загони російської дитячої воєнізованої організації "Юнармія", яку за аналогією з нацистською "Гітлерюгенд" називають "путінюгенд", помітили у загарбаному росіянами Маріуполі. Кількадесят підлітків маршували зруйнованим містом, наспівуючи радянську пісню.

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