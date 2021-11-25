У Росії внаслідок задимлення на вугільній шахті постраждали 15 людей - ЗМІ

До Ростехнагляду надійшов сигнал про вибух на шахті.
У Росії в четвер, 25 листопада, внаслідок задимлення на вугільній шахті "Листвяжна" у місті Білово Кемеровській області постраждали 15 людей.
Про це повідомляє Mash.
Зазначається, що у потерпілих діагностували отруєння продуктами горіння. П'ятеро з них госпіталізовані, один пацієнт перебуває у тяжкому стані.
Як пише "ТАСС", зараз на поверхню евакуюють 115 гірників. Також у виданні інформують, що до Ростехнагляду надійшов сигнал про вибух.
Відомо, що в момент задимлення у шахті перебували 287 людей.
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