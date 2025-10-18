ТСН у соціальних мережах

Світ
42
1 хв

У Росії вночі зупинили роботу семи аеропортів: у Сочі затримано 27 рейсів

У ніч проти 18 жовтня в Росії одночасно призупинили роботу семи аеропортів, найбільші перебої зафіксовано в Сочі, де затримали десятки рейсів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Аеропорт в Сочі

Аеропорт в Сочі / © Вікіпедія

У ніч проти 18 жовтня в Росії одразу сім аеропортів тимчасово припинили роботу. Найскладніша ситуація спостерігалась у Сочі, де затримано щонайменше 27 авіарейсів на виліт і приліт, а два літаки змушені були тривалий час кружляти над летовищем, очікуючи можливості приземлитися.

Про це повідомляють Росавіація, російські ЗМІ та локальні Telegram-канали.

Мер Сочі Андрій Прошунін заявив, що авіаційні обмеження пов’язані з «роботою ППО», яка начебто відбивала атаку безпілотників.

Паралельно із сочинським аеропортом призупинення роботи оголошували ще в шести російських регіонах: Туношна (Ярославль), Грабцево (Калуга), Стригіно (Нижній Новгород), Курумоч (Самара), Баратаївка (Ульяновськ) та Пенза.

Пізніше Росавіація заявила про відновлення роботи аеропорту Сочі. Про тривалість обмежень у решті летовищ офіційних даних поки не оприлюднювали.

Нагадаємо, що вчора у Сочі лунали вибухи: туристів спускали у підвали

42
