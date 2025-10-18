- Дата публікації
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії вночі зупинили роботу семи аеропортів: у Сочі затримано 27 рейсів
У ніч проти 18 жовтня в Росії одночасно призупинили роботу семи аеропортів, найбільші перебої зафіксовано в Сочі, де затримали десятки рейсів.
У ніч проти 18 жовтня в Росії одразу сім аеропортів тимчасово припинили роботу. Найскладніша ситуація спостерігалась у Сочі, де затримано щонайменше 27 авіарейсів на виліт і приліт, а два літаки змушені були тривалий час кружляти над летовищем, очікуючи можливості приземлитися.
Про це повідомляють Росавіація, російські ЗМІ та локальні Telegram-канали.
Мер Сочі Андрій Прошунін заявив, що авіаційні обмеження пов’язані з «роботою ППО», яка начебто відбивала атаку безпілотників.
Паралельно із сочинським аеропортом призупинення роботи оголошували ще в шести російських регіонах: Туношна (Ярославль), Грабцево (Калуга), Стригіно (Нижній Новгород), Курумоч (Самара), Баратаївка (Ульяновськ) та Пенза.
Пізніше Росавіація заявила про відновлення роботи аеропорту Сочі. Про тривалість обмежень у решті летовищ офіційних даних поки не оприлюднювали.
Нагадаємо, що вчора у Сочі лунали вибухи: туристів спускали у підвали