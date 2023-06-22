У Росії вода в річці Дон набула кривавого кольору, а потім позеленіла: що відбувається

В одному з районів російського міста Ростова-на-Дону вода в річці Дон налякала жителів своїми яскравими кольорами — спочатку вона стала червоною, а потім позеленіла.

Як повідомляє видання “Подъем”, після скарги місцевих жителів на місце дивних метаморфоз приїжджала поліція та екологи.

На кривавим колір води біля будинку на Береговій вулиці мешканці звернули увагу ще 20 червня.

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У мерії російського міста пообіцяли оштрафувати компанію “Дон-Пласт”, яка виготовляє картонну упаковку. Її звинуватили у скиданні у річку харчового барвника, який забруднив річку. Щоправда, в компанії причетність до забруднення заперечують, називаючи звинувачення “необґрунтованими”.

У середу, 21 червня, мешканці поскаржилися, що вода у місці зливу стала яскраво зеленою. У місцевому Мінприроди запевнили, що новий колір — це спеціальний барвник, який має допомогти знайти місце витоку.

"Зелена вода - це не відходи, це вчора інспектори Мінприроди скористалися спеціальною нешкідливим барвником уранін", - розповіли у відомстві. Там пояснили, що у підземній каналізації неможливо виявити вкидання візуально, а цей барвник, попри доволі загрозливу назву, насправді, мовляв, нешкідливий і не впливає на довкілля і тварин.

У Мережі тим часом гадають, якого кольору будуть води Дону завтра.

Нагадаємо, раніше Бєлгородської області РФ, яка сусідить з Україною, у водойму потрапила невідома речовина, що перетворила її на “криваву річку”. На місці події взяли проби ґрунту та рідини.

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