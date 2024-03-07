У Росії водій збив дитину й поїхав з місця ДТП: як він відкупився

Хлопчик розповів про інцидент лише за декілька годин.

У російському Барнаулі водій збив 10-річного хлопчика, яки переходив дорогу. Автомобіліст відкупився цукерками й залишив місце ДТП.

Про це інформує Baza.

У Росії водій збив дитину й відкупився цукерками

Особу чоловіка встановили

Як зазначається, ДТП сталася 6 березня на вулиці Кутузова. Водій Lexus не встиг загальмувати та збив 10-річного хлопчика, який саме переходив дорогу.

"За словами очевидців, після аварії водій вийшов, переконався, що хлопчик живий і дав йому трохи цукерок, після чого втік з місця ДТП", – йдеться у повідомленні.

Постраждалий вирушив на тренування і тільки після повернення додому розповів батькам, що він мав "невдалий день" і його "трохи збила машина". Дитині знадобилася допомога лікарів. Чоловіка знайшли і мають притягнути до відповідальності.

Раніше у Сочі просто посеред дороги перекинувся ЗРГК "Панцирь-С1".

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