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У Росії волонтер замість дронів закупив секс-іграшки на $25 тисяч (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1947
Час на прочитання
2 хв
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У Росії волонтер замість дронів закупив секс-іграшки на $25 тисяч (фото)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські хакери зламали акаунт так званого російського волонтера.

Російський волонтер і блогер Михайло Лучин, завдяки українським хакерам, замість дронів "замовив" для російської армії секс-іграшки на понад 25 тисяч доларів.   

Про це розповіли у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Так, активісти команди "Кібер Спротив" "хакнули" аккаунт "Z-волонтера" Михайла Лучина на AliExpress.

Українські хакери зламали його аккаунт і "підкорегували" замовлення, придбавши замість дронів фалоімітатори та страпони на цю ж суму.

Фото/Telegram: InformNapalm / ©
Фото/Telegram: InformNapalm
Фото/Telegram: InformNapalm / ©
Фото/Telegram: InformNapalm

"Наш експонат підв'язав "волонтерську" картку до акаунту на AliExpress, а доступ до облікового запису віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс**ів за 25 000$, які мали піти на закупку БпЛА. Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress. Привітати Мішу з новим званням можна за телефоном +79993055530", - йдеться у повідомленні.

Також хакери розповіли, що скасувати замовлення Лучин вже не зможе, бо товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставили.

За їхніми словами, кошти російського Z-волонтера не можна було переадресувати на ЗСУ, бо картка прив'язана до певної адреси, тобто всі товари із замовлення будуть доправлятись виключно на адресу Лучина.

Нагадаємо, українські хакери зламали архів "Газпрому".

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1947
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