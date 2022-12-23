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У Росії військком заявив, що помилково мобілізовані на війну "самі винні"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1173
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У Росії військком заявив, що помилково мобілізовані на війну "самі винні"

Фото: Associated Press

В Росії заявили, що помилково мобілізовані добровільно готові вбивати українців.

Військовий комісар Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що ті росіяни, яких помилково мобілізували на війну, самі в цьому винні. 

Про це пишуть російські засоби масової комунікації.

Кулічков заявив, що ті, кого помилково мобілізували, самі в цьому винні. Росіян же не повертатимуть додому, оскільки ті нібито добровільно погодилися воювати проти України.

"Ми говоримо не "помилково покликані". Громадяни були призвані по мобілізації! Якщо були якісь помилки, то в більшості випадків вони відбуваються з вини самого громадянина. Тому що хтось своєчасно не подавав свої облікові дані і не звертався до військового комісаріату за місцем проживання", — сказав Кулічков.

Мобілізація в Росії 

В Росії наприкінці вересня диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію. За офіційними даними, в Росії планували мобілізувати від 300 тисяч до мільйона окупантів.

Через мобілізацію в Росії виникали скандали, проте головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що вона спрацювала. І тепер Україні може загрожувати новий наступ.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1173
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