У Росії "впали" банки через спроби заблокувати Telegram і VPN

Блокування VPN у Росії

Реклама

Росіяни продовжують жити в умовах тотального блокування соціальних мереж, які не підтримують вимоги і політику Кремля. Найболючішим ударом для росіян стало блокування месенджера Telegram. Аби використовувати застосунок і далі, росіянам потрібні були сервіси VPN. Однак їх теж почали оперативно блокувати.

Блокування VPN у Росії спричинило масштабні збої банківських систем. Про це повідомляє Techdirt.

Для урядів, що хочуть стежити за всіма діями своїх громадян, сервіси VPN давно стали заклятими ворогами. Нещодавно росіяни дізналися, що буде, якщо почати блокувати VPN.

Реклама

Спроба російської влади заблокувати доступ до Telegram через VPN обернулася масовим збоєм в онлайн-банкінгу по всій країні.

Торік у Росії спробували «подолати» WhatsApp та Telegram зі своєї версії інтернету. Це була спроба перегнати громадян РФ у застосунок MAX, що, ймовірно, контролюється російськими спецслужбами.

У цьому застосунку відсутні шифрування та захист конфіденційності. Ці чинники полегшують Путіну стежити за діями росіян.

Сервіси VPN навпаки — ускладнюють будь-яке стеження. Тож тепер це головні вороги для путінського режиму всередині країни.

Реклама

Генеральний директор Telegram Павло Дуров поділився, що нині близько 50 мільйонів росіян продовжують використовувати VPN.

Майже рік триває процес «зменшення використання VPN», який оголосив міністр цифрових технологій Росії Максут Шадаєв. Однак за словами Дурова, всі ці спроби зазнали масштабного провалу — масового збою у всіх додатках онлайн-банкінгу в РФ.

Значні обмеження можуть підірвати стабільність мережі, прогнозують експерти. Найімовірніше, ситуація повториться найближчим часом, адже немає свідчень того, що в РФ скасують блокування VPN.

Що вже заблокували в Росії

У Росії обмежили або заблокували роботу таких ресурсів:

Реклама

Telegram

WhatsApp

VPN-сервіси та застосунки

Roblox

FaceTime

Facebook

Instagram

Discord

Уповільнення та системних блокувань зазнав YouTube, а також X, Google-сервіси та Microsoft, Zoom.

Росіян примусово «стимулюють» використовувати «дозволений державою» месенджер MAX, а також сервіси Яндекс, Rutube та VK. Також у РФ працює концепція «білих списків» — тобто лише дозволених владою сайтів. Все це отримало назву «чебурнет».