- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 624
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії впав черговий літак: що відомо
У Росії стався черговий інцидент із падінням літака.
У Ростовській області РФ впав літак Ан-2. Пілот загинув.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Як додається, інформацію підтвердили у Головному управлінні МНС РФ.
«Літак Ан-2 впав у Ростовській області під час сільгоспробіт, пілот загинув», — йдеться у повідомленні.
Згодом повідомили ймовірну причину авіатрощі.
«Причиною катастрофи літака в Ростовській області стала помилка пілотування, повідомили оперативні служби», — додали росЗМІ.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у липні у Росії зник літак Ан-24, який прямував за маршрутом «Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда». На борту перебувало 43 пасажири, з них п’ятеро дітей.
Джерела повідомили, що літак готувався до посадки, але не зміг приземлитися з першого разу. Він пішов на друге коло. Зв’язок із повітряним судном зник і більше не відновився.
На пошуки вилетів вертоліт Мі-8, а також наземні служби.