У Росії впав черговий літак: що відомо

У Росії стався черговий інцидент із падінням літака.

Ан-2

У Ростовській області РФ впав літак Ан-2. Пілот загинув.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Як додається, інформацію підтвердили у Головному управлінні МНС РФ.

«Літак Ан-2 впав у Ростовській області під час сільгоспробіт, пілот загинув», — йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили ймовірну причину авіатрощі.

«Причиною катастрофи літака в Ростовській області стала помилка пілотування, повідомили оперативні служби», — додали росЗМІ.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у липні у Росії зник літак Ан-24, який прямував за маршрутом «Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда». На борту перебувало 43 пасажири, з них п’ятеро дітей.

Джерела повідомили, що літак готувався до посадки, але не зміг приземлитися з першого разу. Він пішов на друге коло. Зв’язок із повітряним судном зник і більше не відновився.

На пошуки вилетів вертоліт Мі-8, а також наземні служби.

Новина доповнюється
