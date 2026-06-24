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У Росії впав гвинтокрил — що відомо
У Краснодарському краї розбився вертоліт Мі-2.
У Краснодарському краї, що в РФ, під час виконання сільськогосподарських робіт зазнав аварії вертоліт Мі-2.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За попередніми даними, на борту вертольота перебував лише один чоловік — пілот, який в результаті катастрофи отримав травми, несумісні з життям.
Наразі на місці події працюють профільні служби, що з’ясовують обставини та причини падіння техніки.
Нагадаємо, вдень 22 червня пасажирський літак російської авіакомпанії «Победа», що виконував рейс Гюмрі — Москва, подав сигнал лиха.
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