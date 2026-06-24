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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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242
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У Росії впав гвинтокрил — що відомо

У Краснодарському краї розбився вертоліт Мі-2.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вертоліт (Ілюстративне фото)

Вертоліт (Ілюстративне фото) / © Flickr/Игорь Кондаков

У Краснодарському краї, що в РФ, під час виконання сільськогосподарських робіт зазнав аварії вертоліт Мі-2.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За попередніми даними, на борту вертольота перебував лише один чоловік — пілот, який в результаті катастрофи отримав травми, несумісні з життям.

Наразі на місці події працюють профільні служби, що з’ясовують обставини та причини падіння техніки.

Нагадаємо, вдень 22 червня пасажирський літак російської авіакомпанії «Победа», що виконував рейс Гюмрі — Москва, подав сигнал лиха.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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