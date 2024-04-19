У Росії впав літак: з'явилися перші подробиці (фото)

У Ставропольському краї РФ розбився літак.

Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров у Telegram.

"Термінове повідомлення. На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися", - написав він.

Інших подробиць він не повідомив, але опублікував фото розбитого літака.

"У Ставропольському краї впав російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3, який раніше завдав ракетного удару по Україні. Це досить далеко від України. Певно, знову дружній вогонь російської ППО. Для Росії - це непоправна втрата, такі літаки там зараз не можуть випускати", - зазначив своєю чергою журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, 14 березня в Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8.

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