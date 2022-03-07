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У Росії вперше оштрафували учасницю антивоєнного пікету за “дискредитацію” збройних сил РФ

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У Росії вперше оштрафували учасницю антивоєнного пікету за “дискредитацію” збройних сил РФ

скріншот з відео

Суд у Костромі присудив штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів (приблизно 270 доларів США).

Одну із учасниць антивоєнних протестів, які відбулися у різних містах Росії у неділю, 6 березня, активістку Ірину Шумілову, яка вийшла на одиночний пікет, суд у Костромі зобов'язав виплатити штраф. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив правозахисник Павло Чіков.

21-річна жінка провела одиночний пікет, під час якого демонструвала плакат, який, за твердженням правоохоронців, дискредитував участь збройних сил Російської Федерації у так званій “спеціальній військовій операції”, як офіційно називають в Росії війну в Україні.

Правозахисник назвав штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів, яке призначив "правопорушниці" суд, першим покаранням у рамках воєнної цензури.

За інформацією опозиційних до Кремля російських сайтів, того дня під час акцій протесту в російських містах загалом було затримано понад 4,5 тисячі громадян. При цьому доходило до курйозів.

Скажімо, у Красноярську, одну з протестувальниць було затримано з таким формулюванням: “Нанесла на сніг напис шляхом видалення снігового покриву з основи пам'ятника: "Ні Війні", спрямований на дискредитацію використання Збройних сил Росії”.

У Twitter-акаунті політв’язня Андрія Пивоварова з’явилося відео, як поліцейський знищує наслідки цього “жахливого злочину”.

Нагадаємо, 4 березня Держдума Росії ухвалила нові репресивні закони. Тепер в країні можна отримати до 15 років позбавлення волі за "фейки про російську армію".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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