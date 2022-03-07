У Росії вперше оштрафували учасницю антивоєнного пікету за “дискредитацію” збройних сил РФ

У Росії вперше оштрафували учасницю антивоєнного пікету за “дискредитацію” збройних сил РФ

Суд у Костромі присудив штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів (приблизно 270 доларів США).

Одну із учасниць антивоєнних протестів, які відбулися у різних містах Росії у неділю, 6 березня, активістку Ірину Шумілову, яка вийшла на одиночний пікет, суд у Костромі зобов'язав виплатити штраф.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив правозахисник Павло Чіков.

21-річна жінка провела одиночний пікет, під час якого демонструвала плакат, який, за твердженням правоохоронців, дискредитував участь збройних сил Російської Федерації у так званій “спеціальній військовій операції”, як офіційно називають в Росії війну в Україні.

Правозахисник назвав штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів, яке призначив "правопорушниці" суд, першим покаранням у рамках воєнної цензури.

За інформацією опозиційних до Кремля російських сайтів, того дня під час акцій протесту в російських містах загалом було затримано понад 4,5 тисячі громадян. При цьому доходило до курйозів.

Скажімо, у Красноярську, одну з протестувальниць було затримано з таким формулюванням: “Нанесла на сніг напис шляхом видалення снігового покриву з основи пам'ятника: "Ні Війні", спрямований на дискредитацію використання Збройних сил Росії”.

У Twitter-акаунті політв’язня Андрія Пивоварова з’явилося відео, як поліцейський знищує наслідки цього “жахливого злочину”.