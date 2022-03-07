У Росії вперше оштрафували учасницю антивоєнного пікету за “дискредитацію” збройних сил РФ

Суд у Костромі присудив штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів (приблизно 270 доларів США).
Одну із учасниць антивоєнних протестів, які відбулися у різних містах Росії у неділю, 6 березня, активістку Ірину Шумілову, яка вийшла на одиночний пікет, суд у Костромі зобов'язав виплатити штраф.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив правозахисник Павло Чіков.
21-річна жінка провела одиночний пікет, під час якого демонструвала плакат, який, за твердженням правоохоронців, дискредитував участь збройних сил Російської Федерації у так званій “спеціальній військовій операції”, як офіційно називають в Росії війну в Україні.
Правозахисник назвав штраф у розмірі 30 тисяч російських рублів, яке призначив "правопорушниці" суд, першим покаранням у рамках воєнної цензури.
За інформацією опозиційних до Кремля російських сайтів, того дня під час акцій протесту в російських містах загалом було затримано понад 4,5 тисячі громадян. При цьому доходило до курйозів.
Скажімо, у Красноярську, одну з протестувальниць було затримано з таким формулюванням: “Нанесла на сніг напис шляхом видалення снігового покриву з основи пам'ятника: "Ні Війні", спрямований на дискредитацію використання Збройних сил Росії”.
У Twitter-акаунті політв’язня Андрія Пивоварова з’явилося відео, як поліцейський знищує наслідки цього “жахливого злочину”.
А на этом видео полицейский исправляет последствия ужасного преступления. pic.twitter.com/cXRoyQ55j8— Андрей Пивоваров (@brewerov) March 6, 2022
Нагадаємо, 4 березня Держдума Росії ухвалила нові репресивні закони. Тепер в країні можна отримати до 15 років позбавлення волі за "фейки про російську армію".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.