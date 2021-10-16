У Росії вперше від початку пандемії добова кількість смертей від коронавірусу перевищила тисячу осіб

У Росії вперше від початку пандемії добова кількість смертей від коронавірусу перевищила тисячу осіб

Третій день поспіль в країні фіксують максимальні показники інфікованих.

У Росії вперше від початку пандемії добова кількість смертей від коронавірусу перевищила тисячу осіб. Так, за останні 24 години там померло 1 002 людини.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що також за останню добу в Росії виявили 33 208 нових інфікованих. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 6 545, Санкт-Петербурзі - 3 088 та Московській області - 2 403.

Усього станом на 16 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 7 958 384 осіб у 85 регіонах, 222 315 людей померло, 6 981 907 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу від коронавірусу померло 277 людей, зафіксовано 12 983 нові випадки коронавірусу, 5 874 пацієнти одужали.

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