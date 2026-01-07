Танкер (ілюстративне фото) / © Associated Press

Російська влада різко відреагувала на затримання американськими силами танкера «Маринера», назвавши дії США порушенням міжнародного права. Голова комітету Ради Федерації з державного будівництва Андрій Клішас охарактеризував цей інцидент як «відверте піратство».

Цю заяву передають пропагантисьскі російські ЗМІ.

«Усе за горезвісними „правилами“ в порушення норм міжнародного права», — заявив Андрій Клішас.

Що відомо про захоплення танкера

Наприкінці грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели по нафту. Втім, підсанкційний танкер показав триколор РФ і змусив американський флот відступити.

New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія просила США не чіпати цей танкер.

Згодом стало відомо, що Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців.

Проте США все ж провели операцію з захоплення пов’язаного з Венесуелою танкера Marinera, що йде під російським прапором.

Своєю чергою американський чиновник розповів NBC News, що нафтовий танкер Marinera був взятий під контроль і перебуває під вартою США. За його словами, операцію очолило Міністерство внутрішньої безпеки за підтримки військовослужбовців.