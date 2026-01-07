- Дата публікації
У Росії вперше відреагували на захоплення танкерів: що заявили
У Росії звинуватили США в «піратстві» через захоплення танкера «Маринера».
Російська влада різко відреагувала на затримання американськими силами танкера «Маринера», назвавши дії США порушенням міжнародного права. Голова комітету Ради Федерації з державного будівництва Андрій Клішас охарактеризував цей інцидент як «відверте піратство».
Цю заяву передають пропагантисьскі російські ЗМІ.
«Усе за горезвісними „правилами“ в порушення норм міжнародного права», — заявив Андрій Клішас.
Що відомо про захоплення танкера
Наприкінці грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели по нафту. Втім, підсанкційний танкер показав триколор РФ і змусив американський флот відступити.
New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія просила США не чіпати цей танкер.
Згодом стало відомо, що Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців.
Проте США все ж провели операцію з захоплення пов’язаного з Венесуелою танкера Marinera, що йде під російським прапором.
Своєю чергою американський чиновник розповів NBC News, що нафтовий танкер Marinera був взятий під контроль і перебуває під вартою США. За його словами, операцію очолило Міністерство внутрішньої безпеки за підтримки військовослужбовців.