У Росії вражено НПЗ "Лукойла": дефіцит пального зростає

Удар по НПЗ РФ

У ніч проти 16 жовтня 2025 року зафіксовано ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово. Об’єкт розташований приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України.

Про це повідомляють осінтери «КіберБорошно».

За аналізом оприлюднених у мережі фотографій, пошкоджень зазнала установка Л-24/300, яка відповідає за гідроочистку нафтопродуктів. Її потужність становить близько 24 тонн сировини на годину, або до 300 тисяч тонн на рік.

Пошкодження виробничих потужностей уже спричинило зростання дефіциту пального на російському ринку. На заправках фіксують перебої з постачанням. Щобільше, уряду РФ доводиться нарощувати субсидування паливного сектору, щоб утримати ціни.

Як ми вже повідомляли, в ніч 16 жовтня російські міста — Енегльс, Саратов та Волгоград — атакували дрони.

Так, жителі Енгельса та Саратова чули серію вибухів. Місцевий аеропорт призупинив роботу;

Відомо і те, що у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Це спричинило пожежу. Ччерез удар низка населених пунктів залишилася без світла.