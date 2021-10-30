У Росії встановили новий рекорд із COVID-заражень: в країні оголосили неробочі дні

Уже двічі цього тижня число нових хворих у РФ перевищило 40 тисяч.

У Російській Федерації у суботу, 30 жовтня, зафіксували 40 251 випадок захворювання на COVID-19. Це найвищий від початку пандемії добовий приріст заражень в країні.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що у Москві захворіли ще 7 267 осіб, у Санкт-Петербурзі - 3 578, а в Московській області - 2 680. У п'ятірку за кількістю нових пацієнтів також входять Самарська область (1 405 випадків) і Нижегородська область (815 випадків).

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Уже двічі цього тижня число нових хворих у РФ перевищило 40 тисяч. У спробі розірвати ланцюжки поширення вірусу в країні від 30 жовтня до 7 листопада оголосили неробочі дні. Регіони отримали право продовжувати їх з огляду на ситуацію.

Тим часом від ускладнень коронавірусу в країні померли ще 1 160 пацієнтів, найбільше з яких, зокрема 97 - у Москві, 76 - у Петербурзі, і ще 43 - у Краснодарському краї.

Усього в Росії від початку пандемії зареєстрували 8 472 797 випадків коронавірусної інфекції, 237 380 з яких виявилися летальними.

Як повідомлялося, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом у Росії, де майже щодня оновлюють рекорди інфікованих та померлих від недуги, у Бурятії відбулися змагання зі швидкісного копання могил.

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