Урочисте відкриття відбулося 7 листопада — саме в день так званої “Жовтневої революції”.

У російському місті Ростові-на-Дону ініціатори встановлення бюсту генерала Врангеля, одного з головних провідників армії “білих”, яка боролася з більшовиками, закликали “карати за всією суворістю закону” комуністів, які влаштували акції протесту.

Про це повідомляє Telegram-канал “Подъем”.

Пам'ятник “чорному барону”, як у роки громадянської вйни в Росії називали генерала Врангеля, з'явився на території кадетського корпусу Донського державного технічного університету.

Урочисте відкриття відбулося 7 листопада — саме в день так званої “Жовтневої революції”, більшовицького перевороту під проводом Леніна, який відбувся у 1917 році у Петербурзі. Мабуть, саме це особливо обурило КПРФ.

Ростовські комуністи вимагають демонтувати пам'ятник, а також організували серію пікетів біля будівлі уряду області.

“Червоних провокаторів, які загрожують протестами, повинні карати за усією суворістю закону. Це справа правоохоронних органів, якщо у воєнний час хтось прямо загрожує протестами та дестабілізацією обстановки”, - заявила з приводу цих протестів виконавчий секретар просвітницького товариства імені імператора Олександра III Олена Семенова.

Вона також зазначила, що приставляти охорону до бюсту не будуть, тому що “пам'ятник і так знаходиться на території, що охороняється”.

“Товариші комуністи лише вкотре продемонстрували, хто вони є: вороги Росії та російського народу та зрадники вітчизни. Нічого нового”, - заявила прихильниця білогвардійського “чорного барона”, генерала Врангеля.

Нагадаємо, раніше у Псковській області РФ у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну.

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