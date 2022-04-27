У Росії встановили "пам'ятник" із перших літер брендів, які пішли через війну (фото)

У Росії встановили "пам'ятник" із перших літер брендів, які пішли через війну (фото)

В російському Санкт-Петербурзі з'явилася інсталяція ZAMESTIM. Її зробили з перших літер назв іноземних брендів, які пішли з російського ринку через вторгнення до України.

Фото "пам'ятнику" імпортозаміщенню опублікували в Мережі.

Так, росіяни склали слово "заместим" із перших літер від Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA та MilkyWay. Хто автор цього шедевру - невідомо.

Українці посміялися з арт-об'єкту в Мережі. У коментарях під фото дехто зазначив, що Š у компанії Škoda читається як "ш", а не "с".

"Вони в курсі, що у Шкоди це Ш? Заклик земештить вийшов трохи шипиляфим, ніби їм 3,14 зди дали",

"А на мій погляд, - чудова інсталяція!))) Ідеальний пам'ятник маразму. Сюди можна приходити поплакатися на долю, на часи, на свою тупість",

"Замештім? Чим?",

"А ще це незаконне використання торгових знаків. За таке можна схуднути на сотню-другу нафти", - написали українці.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 200 компаній. Тож, можна скласти ще багато слів, окрім "заместим".

Як в Росії працює імпортозаміщення: замість McDonald's – "Дядя Ваня"

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