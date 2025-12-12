У Росії винесли вирок прокурору і суддям МКС за спробу арештувати Путіна

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

У п’ятницю, 12 грудня, суд у Москві заочно виніс вирок головному прокурору та суддям Міжнародного кримінального суду (МКС) за видачу «незаконних» ордерів на арешт російських посадовців, включаючи президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Прокурор МКС Карім Хан незаконно порушив справу проти громадян Росії в Гаазі та дав вказівку суддям видавати незаконні ордери на арешт», — безапеляційно заявили у своєму рішенні московські судді.

Не довго думаючи, суд у столиці держави-агресорки виніс заочний вирок, за яким головний прокурор МКС повинен відправитися до в’язниці на 15 років, а вісім членів Суду, включно з його колишнім президентом Пйотром Гофманським — на терміни від 3,5 до 15 років.

Як відомо, у березні 2023 року прокурор МКС Карім Хан видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнний злочин — незаконну депортацію дітей під час російської агресії в Україні.

Наступного року МКС видав ордери на арешт начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова та Сергія Шойгу, на той час міністра оборони, за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Майже одразу російська судова система відреагувала на це видачею власних ордерів на арешт високопосадовців МКС.

Нагадаємо, нещодавно прокурори Міжнародного кримінального суду заявили, що ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та п’ятьох інших росіян, обвинувачених у воєнних злочинах в Україні, залишаться чинними, навіть якщо під час мирних переговорів під керівництвом США буде схвалено повну амністію. МКС повинен дотримуватися Римського статуту, який не враховує «політичних домовленостей».