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У Росії виникла масштабна пожежа біля НПЗ "ЛУКойл": що відомо (відео)
Відстань від російського міста Кстово до кордону з Україною — понад 800 км.
У місті Кстово Нижньогородської області РФ сталася масштабна пожежа на установці з виробництва бітуму у промисловій зоні, де розташований НПЗ «ЛУКойл».
Відео з місця пожежі публікують місцеві Telegram-канали.
Очевидці повідомляють про два вибухи перед загоранням.
Місцевий підрозділ російського МНС повідомив, що до гасіння залучено понад 70 осіб та 26 одиниць техніки, а також пожежний потяг.
Загальний об’єм установки з виробництва бітуму, яка охоплена вогнем, — 200 кубічних метрів.
Наразі невідомо, чи став причиною пожежі удар безпілотників по промисловій зоні. Відстань від міста Кстово до кордону з Україною — понад 800 км.
Нагадаємо, раніше у російському місті Красногорську під Москвою сталася велика пожежа на виробництві гумової продукції.