У Росії виникла масштабна пожежа біля НПЗ "ЛУКойл": що відомо (відео)

Пожежа в російському місті Кстово / © МНС Росії

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У місті Кстово Нижньогородської області РФ сталася масштабна пожежа на установці з виробництва бітуму у промисловій зоні, де розташований НПЗ «ЛУКойл».

Відео з місця пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють про два вибухи перед загоранням.

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Місцевий підрозділ російського МНС повідомив, що до гасіння залучено понад 70 осіб та 26 одиниць техніки, а також пожежний потяг.

Дата публікації 17:55, 07.06.25 Кількість переглядів 6 У Росії виникла масштабна пожежа біля НПЗ "ЛУКойл"

Загальний об’єм установки з виробництва бітуму, яка охоплена вогнем, — 200 кубічних метрів.

Наразі невідомо, чи став причиною пожежі удар безпілотників по промисловій зоні. Відстань від міста Кстово до кордону з Україною — понад 800 км.

Нагадаємо, раніше у російському місті Красногорську під Москвою сталася велика пожежа на виробництві гумової продукції.

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