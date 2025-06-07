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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії виникла масштабна пожежа біля НПЗ "ЛУКойл": що відомо (відео)

Відстань від російського міста Кстово до кордону з Україною — понад 800 км.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожежа в Росії

Пожежа в російському місті Кстово / © МНС Росії

У місті Кстово Нижньогородської області РФ сталася масштабна пожежа на установці з виробництва бітуму у промисловій зоні, де розташований НПЗ «ЛУКойл».

Відео з місця пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють про два вибухи перед загоранням.

Місцевий підрозділ російського МНС повідомив, що до гасіння залучено понад 70 осіб та 26 одиниць техніки, а також пожежний потяг.

Загальний об’єм установки з виробництва бітуму, яка охоплена вогнем, — 200 кубічних метрів.

Наразі невідомо, чи став причиною пожежі удар безпілотників по промисловій зоні. Відстань від міста Кстово до кордону з Україною — понад 800 км.

Нагадаємо, раніше у російському місті Красногорську під Москвою сталася велика пожежа на виробництві гумової продукції.

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