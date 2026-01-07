У Росії виникли проблеми з армією на фронті: що відомо про виснаження ворога і що робитиме Кремль

Мобілізація в Росії / © Getty Images

Реклама

У російської армії виникли проблеми з особовим складом: вона опинилася у нульовому варіанті, де рекрутинг лише компенсує поточні втрати на фронті. Для створення реальної переваги на полі бою Кремлю доведеться піти на непопулярні заходи.

Таку оцінку військовий оглядач Денис Попович озвучив у ефірі «Radio NV».

Стан російської армії на фронті

Росія наразі здатна лише компенсувати свої втрати у війні проти України і не має можливостей для формування вирішальної переваги на фронті.

Реклама

«Плюс-мінус нуль у них є. Вони задовольняють потреби армії завдяки рекрутингу та набору людей до лав ЗС РФ. Але не можуть створити рішучу перевагу. Тому зараз ми знаходимося в нульовому варіанті. І питання стоїть у тому, щоб ми змогли цей нульовий варіант пройти і спробувати зробити так, щоб цих втрат було більше, ніж РФ здатна собі набирати людей», — пояснив Попович.

Експерт наголосив, що за нинішніх умов Москва не спроможна швидко сформувати стратегічний резерв або суттєво збільшити чисельність своїх збройних сил. На його переконання, для цього Росії довелося б знову вдатися до масштабної мобілізації.

РФ уникає мобілізації і задіює інші інструменти для набору людей

«Та сама мобілізація, яку вони провели у 2022 році. Поки що вони уникають цього варіанту. Вони намагаються підключити інші інструменти», — сказав експерт.

Він уточнив, що йдеться про резервістів.

Реклама

«Путін підписав відповідний наказ, він закликає резервістів, щоб вони забезпечували захист критично важливих об’єктів. А ми розуміємо, що це будуть контракти наступного дня», — додав Попович.

Окремо він звернув увагу на зміни у правилах проходження строкової служби в Росії. Якщо раніше призов здійснювався двічі на рік — навесні та восени, то від 2026 року він триватиме безперервно.

«Це знову ж таки потенційні контрактники. Таким чином вони намагатимуться поповнювати свої війська. Але без мобілізації навряд чи вони зможуть створити рішучу перевагу», — оцінив оглядач.

Нагадаємо, як повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, Росія 2026 року планує набрати до війська і кинути на війну проти України 409 тис. новобранців. Попри виконання показників, Москва стикається з браком охочих, тому змушена постійно збільшувати одноразові виплати в регіонах, щоб купувати лояльність потенційних солдатів. Основним інструментом комплектування армії окупантів залишається фінансове заманювання контрактників для компенсації великих втрат на фронті.